Ondernemersvraag: bij welk bedrijfstakpensioenfonds hoor ik thuis?

Premium Thuis & Tuin

6 x interieurtips: zo haal je de modern-landelijke woonsfeer in huis

De natuur in huis op een architectonische manier: de nieuwste modern-landelijke woonsfeer is hartstikke hot. Natuurlijke kleuren en materialen worden gemixt met wit, zwart en glas voor een ruimtelijk effect. Trendwatcher Monique van der Reijden vertelt over de laatste woontrends en geeft tips.