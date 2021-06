Bitcoin zet stevig herstel in na primeur El Salvador

Het land uit Centraal-Amerika, dat half zo groot als Nederland is, zette deze week na een stemming in het parlement het licht op groen om de bitcoin wettelijk te omarmen.

President Nayib Bukele is de drijvende kracht achter het accepteren van de bitcoin. Hij staat bekend om zijn liefde voor de technologie, maar ook voor aparte acties om de aandacht te trekken.

De bitcoin kan in El Salvador onder meer worden gebruikt om belasting mee te betalen. De grote grilligheid van de digitale munt zal naar verwachting de animo in het land flink temperen. Vooral in de voorbije weken kreeg de cryptomunt het zwaar te verduren. In de eerste maanden van dit jaar was de bitcoin nog bezig met een ongekend opmars.

Vooral Tesla-baas Elon Musk heeft dit jaar zijn stempel flink gedrukt op de waarde van de bitcoin. In janaurai sprak hij nog zijn liefde uit voor de digitale munt. Een paar maanden later zette Musk de cryptomunt al weer hardhandig aan de kant.