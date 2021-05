Financieel

Azië: staal en autofabrikanten stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in in Tokio won maandag terrein. Vooral de grote Japanse staalbedrijven lieten stevige koerswinsten zien dankzij sterke vooruitzichten van Nippon Steel. Ook de Japanse autofabrikanten, die later in de week met cijfers komen, werden flink hoger gezet.