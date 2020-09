Wanneer is ontslag op staande voet terecht?

Edith van Schie Ⓒ Eigen foto

Ik heb een aantal horecazaken in de Randstad. Wij hebben afgelopen vrijdag te horen gekregen dat we eerder moeten sluiten. Ik heb alle managers duidelijk geïnstrueerd, maar één zaak is open gebleven. Ik werd daarover ’s nachts gebeld. Toen ben ik er naartoe gereden, heb de zaak gesloten en de manager op staande voet ontslagen. Heb ik daar wijs aan gedaan?