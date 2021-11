DNB: Voor klant te vaak onduidelijk of winkelier nog contant geld accepteert

Een meerderheid (15%) doet dit met het motto ’Pinnen. ja graag’. Daarmee is het volgens DNB voor de klant in ieder geval duidelijk dat er in desbetreffende winkel ook nog met contant geld betaald kan worden. Maar bij winkeliers (12%) die alleen ’Pin’ of ’Betaal met Pin’ op de deur hebben geplakt, is dat helemaal niet duidelijk.

En dat moet wel vindt DNB die stelt dat voor de goede werking van het betalingsverkeer het van belang is dat winkeliers op brede schaal contant geld blijven accepteren.

Ook is gekeken naar waar de stickers hangen. Als een winkelier uitsluitend pinbetalingen accepteert, moet dat voor binnenkomst van de klant al duidelijk worden gemaakt. Van de pin only-winkels doet 70% dat volgens DNB correct. De overige 30% doet dat pas in de winkel of bij de kassa.

Pompstations

De ’alleen pinnen’-sticker komt volgens het onderzoek bij 3% van de winkeliers voor, al gaat het veruit dan in de meeste gevallen nog om apotheken en bibliotheken. Ook bij pompstations kan er steeds vaker alleen nog maar met pin betaald worden.

Daarnaast blijken ook winkels die onderdeel uitmaken van een keten vaker alleen pinbetalingen te accepteren dan zelfstandigen. Verder zijn er verschillen tussen de provincies. In Overijssel en Utrecht worden met gemiddeld 9% en 6% van de bezochte winkellocaties de meeste pin only-stickers aangetroffen; in Friesland de minste (gemiddeld 1%).