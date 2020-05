Beurs profiteerde zelf veel van paniek

Het bedrijf, dat onder andere de beurzen in Amsterdam en Parijs bezit, zag de omzet met ruim 55% groeien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Dat kwam vooral omdat de omzet uit de handel in effecten met 73,3% steeg tot €111,8 miljoen, door het forse aantal (ver)kooporders.

De totale omzet bedroeg €236,8 miljoen, een marge van liefst 63,4%. De ebitda kwam uit op €150 miljoen, de winst per aandeel op €1,44. Daarmee onderstreepte het beursbedrijf nog maar eens waarom beleggers midden in coronatijd het aandeel afgelopen vrijdag nog op een all time high zetten van €84,15.

Euronext’ ceo Stephane Boujnah liet desalniettemin weten op zoek te blijven naar overnameprooien die het bedrijf juist minder afhankelijk maken van de handel van grote volumes aandelen op de beurs. Daarnaast blijft Euronext pogen om na de beurzen van Parijs, Amsterdam, Brussel, Lissabon, Dublin, Oslo en recent de overname van een Deense effectenbewaarder VP Securities meerdere Europese beurzen over te nemen.

Beursgangen

In april greep het echter naast de beurs van Madrid, dat op een lucratief overnamebod van SIX inging, het financiële conglomeraat rond de Zwitserse beurs. Daarmee daalt Euronext van de derde naar de vierde stek als het gaat om omzet in het Europese beurzenlandschap. De London Stock Exchange en Deutsche Börse blijven de nummers één en twee.

Euronext zegt - afhankelijk van de grote van de overnameprooi - zeker €500 miljoen te besteden te hebben voor overnames. Het wil zijn A- kredietrating graag behouden.

Boujnah gaf aan op korte termijn niet direct ene opleving van de markt voor beursgangen te verwachten, maar nuanceerde het eigen antwoord door te stellen dat de beurskoersen in Europa op het niveau van 2016 en 2017 staan, en in de VS zelfs op niveaus uit 2019. „Eigenlijk staan de beurzen dus best hoog, ondanks alles,” zei hij. Daarmee zouden bedrijven wellicht toch relatief snel weer aan een beursgang kunnen gaan denken.