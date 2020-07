KLM’ers: haal salariskorting staatssteun van tafel

De luchtvaartmaatschappij is technisch failliet als gevolg van de coronacrisis. De KLM-directie is bezig met een herstelplan, waar minister Hoekstra (Financiën) een algemene kostenverlaging van 15% heeft geëist.

„Het heeft geen enkele zin om vooraf zulke specifieke doelstellingen neer te zetten. Die zullen nooit gehaald worden in een onderhandeling. En misschien zijn er ook andere manieren om te bezuinigen. Laat ons dat als vakbonden uitzoeken. Bezint eer ge begint met een dictaat”, zegt voorzitter Willem Schmid van pilotenvakbond VNV tegen De Telegraaf. Er is ’geen vakbond’ die nu voor zich ziet hoe aan de eisen voldaan kan worden, in combinatie met zinvolle afspraken over de reorganisatie, zo melden de gezamelijke vakbonden VNV, VNC, FNV Cabine, FNV Grond, VKP, De Unie, NVLT en CNV. De luchtvaartmaatschappij zal krimpen, wat tot een enorm banenverlies zal leiden. De bonden gaan uit van circa 5000 banen op een kleine 30.000 man personeel. De verwachting is dat een aantal politieke partijen moeite zal hebben met de ontslagen, terwijl er miljarden aan garanties wordt gegeven.

Ingeslagen als een bom

De voorwaarden van het reddingspakket zijn ingeslagen als een bom. Met name de hoge rentes die betaald worden op de leningen en de zware duurzaamheidseisen maakt dat het het verdiende geld door de salariskorting meteen weer de deur uitgaat, terwijl er nog geen extra vliegticket is verkocht. Mar tegelijkertijd, KLM bestaat nog dankzij de overheid. Trekt het personeel niet een te grote broek aan?

„Dit heeft geen enkele zin. Het wordt zo een puinhoop. Het arbeidsvoorwaardenoverleg vindt plaats binnen het bedrijf, niet bij de politiek, die geen inzicht heeft in de complexiteit van het luchtvaartbedrijf. Schoenmaker blijft bij je leest”, zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie.