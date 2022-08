Premium Het beste van De Telegraaf

Tekort aan personeel op steeds meer plekken zichtbaar: krapte van supermarkt tot Schiphol

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Veel duidelijker dan op dit bord van NS kan een tekort aan personeel niet worden weergegeven. Ⓒ foto ANP/HH

AMSTERDAM - Van de supermarkt tot Schiphol: Nederlanders ondervinden in het dagelijks leven steeds vaker de gevolgen van de tekorten op de arbeidsmarkt. Scholen blijven noodgedwongen een dag dicht, ondernemers zien de werkdruk zorgelijke vormen aannemen. En wie in december op winterbanden wil rijden, kan het best deze week al een afspraak maken.