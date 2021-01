AEX duikt in rode cijfers op onzekerheid uit VS

Rond 14 uur koerst de AEX-index 0,3% lager op 655,4 punten.

Vlak na opening scherpte de beursgraadmeter het jaarrecord nog aan bij een stand van 667,85 punten.

De AMX zakt ook fors tot 1,1% in het rood op 969,52 punten.

Beurzen in Frankfurt (-1,6%), Londen (-1,1%) en (-1,2%) worden harder getroffen.

Een oorzaak was de vertrouwensindex van het Duitse economische instituut Ifo, die daalde van 92,2 in december naar 90,1 in januari.

In Londen wordt schoenen- en laarzenmaker Dr. Martens door Permira Holdings naar de beurs gebracht. Het iconische merk moet €1,5 miljard waarde bereiken.

Tech-winst

,,Opnieuw profiteert Amsterdam van de zwaarte van de index vol techbedrijven”, zo wijst handelaar Frank Bonsee (ABN Amro) op de pluskant. Financiële waarden noteren negatief. Die zwakte komt volgens analisten deels door de naderende kwartaalcijfers dinsdag van de zakenbank UBS. Eerder meldde Commerzbank al tegenvallers. De vraag is hoeveel slechte leningen banken op hun balans hebben.

,,Vooral in de rentemarkt zie je een duidelijke risk- off-beweging bij obligatiebeleggingen. Dat begon vorige week al, de volatiliteit liep daarin op. Nu volgen aandelenmarkten”, zegt marktenanalist Simon Wiersma van ING. De volatiliteitsindex VIX bewoog 7% hoger.

Risicomijdend

,,De nieuwe lockdowns, de problemen met vaccinaties zoals de vertragingen bij het inenten, naast de waarschuwingen die van het IMF zullen afgeven deze week, maken ze risico-averser.

Bovendien viel het Duitse Ifo-cijfer tegen. ,,En in de markt zie je dat beleggers elkaar dan snel opvolgen.”

Onderliggend voelt de markt de last van lagere inschatting van de groeiverwachtingen, meent Wiersma: ,,De tunnel uit de coronacrisis blijkt toch weer langer te zijn dan gedacht. Als de rentes naar beneden gaan, worden de sectoren zoals banken hard getroffen. Mensen nemen daarin winsten.”

Op Wall Street opent de Dow Jones-index vanmiddag naar verwachting vrijwel 0,5% lager, terwijl techbeurs Nasdaq juist richting een 1% hogere opening koerst.

Moderna meldde dat zijn coronavaccin lijkt te werken tegen nieuwe varianten van het virus.

Brentolie werd 0,5% meer waard bij $55,50 per vat. De euro daalde licht tot $1,2152.

Inflatie-angst

,,Beleggers houden rekening met meer inflatie, die verwachting was nog nooit zo hoog als nu”, wijst Corné van Zeijl van Actiam op breed onderzoek van Bank of America onder fondsbeheerders.

Voor de langere termijn voorziet hij „een woestijn van rendementen”, met ’slechts’ 2,5% jaartoename voor een beleggingsportefeuille.

In de AEX is Prosus nogde grote winnaar met een koerssprong van 5,1% na een koopadvies van Renaissance Capital. De techinvesteerder profiteert ook van de forse koerswinst van het Chinese technologieconcern Tencent, waarin het een groot belang heeft.

Tencent werd bijna 11% meer waard na berichten dat de Chinese sociale media-app Kuaishou Technology met zijn beursgang in Hongkong tot $5,4 miljard wil ophalen. Het bedrijf, waarin Tencent een belang van ruim 20% heeft, krijgt daarmee een beurswaarde van circa $60 miljard. De beursgang van Kuaishou staat gepland op 5 februari.

Philips (+1,1%) wist afgelopen jaar te groeien, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst stegen. Dankzij een sterk orderboek ziet Philips ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet.

Biotechnologieconcern Galapagos liet een veer: het werd eerst 1,7% meer waard om naar 0,2% verlies te dalen.

De chipmachinefabrikanten ASMI (+0,5%) en ASML (-0,2%) doken eveneens.

Winkelvastgoedfonds Unibail (-3,6%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. De Nederlandse regering vroeg dit soort fondsen meer te doen om hun verhuurders, zoals winkeliers, door de coronacrisis te helpen met huurverlagingen.

ABN Amro geeft 4% prijs. De bank blijft conservatief met het uitkeren van dividend, zei topman Robert Swaak in een interview met Bloomberg TV. Daarin gaf hij ook aan dat de bank zich vooral wil richten op zijn private bankactiviteiten. Groei is daarbij ook mogelijk door het doen van overnames.

ING levert 3,7% in, Aegon verlies 3,4%, ASR 2% en NN Group 1,8%.

Shell gaat 2% terug, ondanks de stijgende olieprijs. Het nam een belang in Ubitricity, producent van laadpunten die in straatmeubilair zoals lantaarnpalen worden ingebouwd.

In de AMX blijft Fugro de koploper met een plus van 6,5%. Analisten van ABN Amro en ING zijn positiever geworden over de bodemonderzoeker. De markt van offshore wind en herstellende gas- en oliemarkten bieden de analisten hoop, nadat Fugro eerder een geslaagde claimemissie deed voor extra kapitaal.

Basic-Fit (-7,5%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Het kreeg een adviesverlaging van ING. De sportschoolketen is grotendeels dicht vanwege het coronavirus. Basic-Fit komt op 9 maart met de jaarcijfers.

Air France-KLM gaat 3,7% omlaag. Luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen, mogen toch een alternatief sneltestprotocol toepassen voor de bemanning.

Dat betekent onder meer dat KLM lange vluchten kan blijven uitvoeren, zonder dat de maatschappij het risico loopt dat crewleden in het buitenland moeten achterblijven. British Airways’ moederbedrijf verloor 7%.

Het Poolse e-commercebedrijf Inpost gaat trouwens sneller naar de beurs in Amsterdam dan verwacht. De beursgang zou aanstaande woensdag al moeten plaatsvinden. Eerder werd op vrijdag gemikt. De uitgifteprijs van het aandeel Inpost zal tussen de €14 en €16 liggen. De waarde van Inpost komt daarmee uit tussen de €7 miljard tot €8 miljard.

Het aandeel van de producent van visverwerkingsmachines Marel wint 0,4%. Het nam de Nederlandse maker van eendenverwerkingssystemen Poultry Machinery Joosten over.

