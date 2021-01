Dreun voor Basic-Fit op hogere beurs

Rond 10.50 uur koerst de AEX-index 0,6% hoger op 664,6 punten. Vlak na opening scherpte de beursgraadmeter het jaarrecord aan bij een stand van 667,85 punten. De AEX kwam daarmee ook weer dichter in de buurt van het record van 703 punten uit september 2000. De AMX noteert 0,2% in het rood op 979,2 punten.

Elders zitten de aandelenmarkten in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% hoger. Op Wall Street opent de Dow Jones-index vanmiddag naar verwachting vrijwel vlak, terwijl techbeurs Nasdaq richting een 1% hogere opening koerst. De beurzen in New York eindigden vrijdagavond verdeeld, waarbij de techfondsen IBM en Intel hard onderuit gingen.

In de AEX is Prosus de grote winnaar met een koerssprong van 5,5%. De techinvesteerder profiteert van de forse koerswinst van het Chinese technologieconcern Tencent, waarin het een groot belang heeft. Tencent werd bijna 11% meer waard na berichten dat de Chinese sociale media-app Kuaishou Technology met zijn beursgang in Hongkong tot $5,4 miljard wil ophalen. Het bedrijf, waarin Tencent een belang van ruim 20% heeft, krijgt daarmee een beurswaarde van circa $60 miljard. De beursgang van Kuaishou staat gepland op 5 februari.

Philips (+2,5%) wist afgelopen jaar te groeien, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst stegen. Dankzij een sterk orderboek ziet Philips ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. In 2021 verwacht het bedrijf opnieuw groei van de omzet en winst.

Biotechnologieconcern Galapagos wordt 1,7% meer waard. De chipmachinefabrikanten ASMI (+1,5%) en ASML (+1,3%) zijn eveneens in trek.

Winkelvastgoedfonds Unibail (-3,6%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. ABN Amro geeft 2% prijs. De bank blijft conservatief met het uitkeren van dividend, zei topman Robert Swaak in een interview met Bloomberg TV. Daarin gaf hij ook aan dat de bank zich vooral wil richten op zijn private bankactiviteiten. Groei is daarbij ook mogelijk door het doen van overnames. ING levert 1,2% in.

In de AMX is Fugro de koploper met een plus van 7%. Analisten van ABN Amro en ING zijn positiever geworden over de bodemonderzoeker.

Basic-Fit (-6,5%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. De sportschoolketen is grotendeels dicht vanwege het coronavirus. Basic-Fit komt op 9 maart met de jaarcijfers.

Air France-KLM gaat 3,9% omlaag. Luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen, mogen toch een alternatief sneltestprotocol toepassen voor de bemanning. Dat betekent onder meer dat KLM lange vluchten kan blijven uitvoeren, zonder dat de maatschappij het risico loopt dat crewleden in het buitenland moeten achterblijven.

Het Poolse e-commercebedrijf Inpost gaat trouwens sneller naar de beurs in Amsterdam dan verwacht. De beursgang zou aanstaande woensdag al moeten plaatsvinden. Eerder werd op vrijdag gemikt. De uitgifteprijs van het aandeel Inpost zal tussen de €14 en €16 liggen. De waarde van Inpost komt daarmee uit tussen de €7 miljard tot €8 miljard.

