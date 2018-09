Accountant Eurocommerce doorgehaald

In 2012 ging Eurocommerce failliet. Het was, met een vastgoedportefeuille gewaardeerd op meer dan 1 miljard euro, een van de grootste kantoorontwikkelaars van het land.

De Accountantskamer oordeelt dat accountant Jeroen M. onvoldoende geschikte informatie had om te beoordelen of de waardering van het onroerend goed van Eurocommerce klopte. Dat wordt hem zwaar aangerekend omdat hij wist dat een goedkeurende verklaring over de jaarrekening essentieel was voor de banken. Die hadden tientallen miljoenen euro's geleend aan Eurocommerce.

Zo baseerde de accountant de waardebepaling op een rapport van een makelaarsorganisatie. Of deze organisatie kundig en objectief was, onderzocht hij niet. De makelaar kreeg zijn informatie rechtstreeks van Eurocommerce. Ook had de accountant moeten waken voor afhankelijkheid: zo was een groot deel van zijn kantooromzet afkomstig van Eurocommerce en werd het pand van zijn kantoor gehuurd van dit vastgoedbedrijf.

Ook een tweede betrokken accountant is in het register doorgehaald voor een half jaar. Tegen voormalig directeur Ger Visser van Eurocommerce loopt apart een strafprocedure. Hij zou het vervalsen van huurcontracten hebben toegegeven.