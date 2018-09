Delta Lloyd wil 1 mld ophalen met aandelen

Het geld wordt opgehaald via een volledig gegarandeerde claimemissie, zo werd maandag bekendgemaakt. Als aandeelhouders instemmen met de emissie dan vindt die waarschijnlijk kort na de publicatie van de jaarcijfers, eind februari volgend jaar, plaats.

De emissie moet er, samen met een verdere aanscherping van de strategie, voor zorgen dat de kapitaalratio van Delta Lloyd op basis van de nieuwe Solvency II-regels toeneemt tot 175 à 180 procent. Volgens Delta Lloyd bedroeg die ratio in het derde kwartaal 136 procent.

Winstgevendheid

Om de kapitaalpositie verder te verbeteren overweegt Delta Lloyd onder meer om zijn belang van 30 procent in Van Lanschot te verkopen. Daarnaast worden vastgoedposities afgebouwd. Het bedrijf ziet af van de uitbetaling van dividend over 2015. Op termijn wordt overgeschakeld op een dividend dat volledig in contanten wordt uitbetaald. Voor 2016 wordt daarbij gemikt op een totale uitkering van 130 miljoen euro.

Het bedrijf werkt verder aan plannen om de winstgevendheid te verbeteren en de kosten verder te drukken. De verdere uitwerking hiervan wordt in mei volgend jaar gepresenteerd.

Groot vertrouwen

Topman Hans van der Noordaa wees er in een toelichting op dat Delta Lloyd ,,in hoog tempo'' overschakelt van producten met een gegarandeerde uitkomst voor polishouders, naar producten met een gegarandeerde inleg. Daarbij is Delta Lloyd ,,onderliggend een sterk bedrijf'', stelde hij.

De bestuursvoorzitter gaf geen tijdschema voor een besluit over het belang in Van Lanschot. Hij sprak wel groot vertrouwen uit in het doel voor het dividend over 2016.

Zware druk

De verzekeraar gaat ten aanzien van Solvency II nu uit van het standaardmodel voor de berekening van de kapitaalpositie. Het eigen model dat hiervoor werd ontwikkeld leverde volgens het bedrijf te veel onzekerheid op. Volgend jaar wordt wordt bekeken of het nog zin heeft om alsnog over te stappen op een zogeheten intern model.

Zorgen over de kapitaalpositie van Delta Lloyd zetten dit jaar zware druk op het aandeel van de verzekeraar. In dit verband werd al langere tijd rekening gehouden met een forse aandelenemissie. Delta Lloyd voorspelde zelf de Solvency II-ratio te kunnen verbeteren tot tussen 140 en 180 procent en verwacht nu dus aan de bovenkant van die bandbreedte uit te komen.