Groeiend Wolters Kluwer geeft geen winstdoel

Ceo Nancy McKinstry wijst erop dat met name voor de printtitels van Wolters Kluwer het door de crisis moeilijke maanden zijn geweest. Ook eenmalige formats staan door de crisis onder druk. Daartegenover staat groei bij de digitale diensten en abonnementen. Die laatste groep zorgt volgens McKinstry voor strategisch belangrijke inkomsten.

Wolters wist in de eerste negen maanden de omzet met 3% op te voeren. De inkomsten uit digitale producten en diensten, goed voor 92% van de totale omzet, groeiden met 5%. De opbrengsten van gedrukte uitgaven daalden met 15%.

Kostenbesparingen

De operationele winst steeg in de meetperiode met 17%, geholpen door kostenbesparingen, waaronder verminderde reiskosten en andere tijdelijke aanpassingen. Verder kocht Wolters Kluwer dit jaar al voor €275 miljoen euro aan eigen aandelen in.

Wolters Kluwer blijft vanwege de marktomstandigheden voorzichtig over het slotkwartaal van 2020. Zeker als je die periode straks moet afzetten tegen het sterke slot van 2019. Vooral de verkoop van nieuwe abonnementen is in de huidige tijd lastig, aldus het bedrijf. Verder spelen wisselkoerseffecten het bedrijf parten. Daarnaast verwacht het concern dit jaar tussen de 40 miljoen en 50 miljoen euro aan herstructureringskosten te maken.

"Wolters Kluwer overeind in coronacrisis"

Dit vindt DFT-verslaggever Bernard Vogelsang:

„Wolters Kluwer blijft overeind in de coronacrisis dankzij de inkomsten uit langlopende abonnementen. De leverancier van informatie voor artsen, bankiers, fiscalisten en juristen heeft de operationele winst met 17% zien stijgen in de afgelopen negen maanden. Bij de halfjaarcijfers in augustus was nog sprake van een plus van 16%. Wel heeft Wolters Kluwer last van de zwakke dollar. Het concern is iets positiever geworden over de divisie Tax & Accounting. De autonome omzetontwikkeling van dit onderdeel is dit jaar naar verwachting ’vlak tot licht positief’, terwijl eerder geen groei werd voorspeld voor dit onderdeel. Een pluspunt voor aandeelhouders is ook dat Wolters Kluwer doorgaat met het inkopen van aandelen. Wolters Kluwer koopt begin volgend jaar voor €50 miljoen aan stukken in.”

