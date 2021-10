Beursblog: voorzichtige start Wall Street

Door Johan Wiering

De Amerikaanse beurzen zijn vlak tot licht lager van start gegaan. Beleggers nemen gas terug, na enkele prachtige dagen. Beyond Meat gaat onderuit na een omzetwaarschuwing. Beleggers in Amsterdam trekken zich weinig aan van de matte stemming in New York, want de winst voor de AEX is slechts licht teruggelopen.