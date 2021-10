Premium Het beste van De Telegraaf

Herrie om Nederlandse bestuurszetel Air France KLM

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Mag Terence Tilgenkamp (kleine foto) aanschuiven bij het bestuur van Air France KLM? Ⓒ ANP/HH/De Telegraaf Air France-KLM 4.113 -3.45 %

Amsterdam - Er is een conflict ontstaan over de voordracht van een KLM-werknemer in het bestuur van Air France KLM. Dat bevestigen meerdere bronnen bij KLM aan De Telegraaf.