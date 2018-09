Drukte bij winkels op Black Friday blijft uit

Black Friday wordt gezien als het startschot voor de inkopen voor het feestdagenseizoen in de VS. Het is daarom de belangrijkste periode van het jaar voor veel Amerikaanse detailhandelaren. Maar de immense drukte en chaos van het verleden blijft dit jaar vooralsnog uit. Dat heeft onder meer te maken met slecht weer en omdat kortingsacties meer gespreid worden over de komende periode.

Ook kopen Amerikanen steeds meer via het internet, waardoor winkels minder vaak bezocht worden. De maandag na Black Friday wordt Cyber Monday genoemd, omdat Amerikanen dan online op jacht gaan naar koopjes.

Weekeinde

De Amerikaanse nationale federatie van winkelbedrijven verwacht dat dit jaar bijna 136 miljoen Amerikanen in het weekeinde rond Black Friday naar de winkel gaan of online spulletjes bestellen. Vorig jaar werd in die periode bijna 51 miljard dollar uitgegeven.

In het verleden leidde de drukte op Black Friday soms tot akelige taferelen. Zo werd in 2008 een medewerker van Wal-Mart vertrapt door drommen koopjesjagers waardoor hij stierf. Ook waren er mishandelingen en steek- en- schietpartijen omdat hordes consumenten zich al vechtend de winkel binnen werkten. Veel winkeliers hebben maatregelen genomen om dit soort excessen te voorkomen bijvoorbeeld door orde te handhaven in de rijen en extra controle via cameratoezicht.