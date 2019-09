'Koopkrachtplus kabinet is een truc'

AMSTERDAM - - In aanloop naar Prinsjesdag spreken Martin Visser en Herman Stam voor de podcast Kwestie van Centen met de mensen die er deze weken echt toe doen. In deze aflevering is Henk Nijboer te gast, de financiële man van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. "Onze kritiek op dit kabinet is steeds geweest dat het kiest voor grote ondernemingen door aan hen miljarden lastenverlichting te geven. Het lijkt alsof het kabinet iets bijbuigt, maar het zijn vooral begrotingstrucs." Luister de podcast hieronder, of abonneer je gelijk via Spotify, iTunes of je eigen podcast-app.