Adidas wil gamers in beweging krijgen

De zool is een samenwerking tussen Adidas en FIFA-uitgever EA, maar had niet tot stand kunnen komen zonder de Advanced Technology and Projects-groep van Google. Het techbedrijf hielp Levi’s al met de lancering van een spijkerjasje waarmee de drager bijvoorbeeld telefoontjes kan opnemen. Dat is vooralsnog slechts in een paar landen te koop.

Voetbalveld

De gang naar het voetbalveld is ook voor Google een serieuze volgende stap. De GMR van Adidas bevat een computertje met onder meer een versnellingsmeter aan boord. Dat houdt de schoten, schotkracht, afstand en snelheid van de speler bij. De zool kan in elk type schoen gebruikt worden.

Wie de GMR activeert en aan FIFA Mobile koppelt, krijgt daardoor meteen de beschikking over een speciale editie van Juventus-speler Paulo Dybala. Voetballers kunnen vervolgens meer voordelen ontgrendelen door meer te sporten en moeilijkere uitdagingen aan te gaan. Voor EA is de zool dan ook een manier om gamers aan het bewegen te krijgen.

De slimme inlegzool is in Nederland onder meer te koop via de Adidas-site voor een adviesprijs van €34,99.