Column: Ook huiseigenaar moet bang zijn voor het rentespook

Tien jaar geleden kreeg je nog 3% rente op je spaargeld. Kon je het iets langer kwijt, dan leverde een deposito rustig 4% op. Dat rente negatief zou kunnen worden geloofde niemand. Inmiddels wel. De spaarrente is nul en wie over een groter bedrag beschikt, mag 0,5% toeleggen om geld bij de bank te stallen. Voor wie schulden maakt is het een groot feest. Geld is bijna gratis.