Energietoeslag schiet te kort: ’bereikt niet alle mensen die het nodig hebben’

Tussen juni vorig jaar en mei dit jaar kwamen er ruim 900 meldingen binnen. Ze gaan voornamelijk over slechte isolatie. Een meerderheid van de melders heeft in zijn of haar woning nog enkel glas, terwijl verzoeken aan de huurbaas om het huis beter te isoleren veelal worden geweigerd of genegeerd. Honderden melders kwamen vanwege het inkomen daarbij net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van €1300. Volgens de Woonbond hadden ze die toeslag wel nodig.

Onzuinig

„De onzuinige cv-ketel is meer dan twintig jaar oud, de tochtige ramen zijn voor het laatst in 1982 vervangen. Het is te gek voor woorden dat mijn particuliere verhuurder geen verplichting heeft om te verduurzamen”, laat Frouke uit Almelo aan de Woonbond weten. Deze alleenstaande moeder betaalt volgens de organisatie maandelijks meer dan €600 aan energie. Ook zij kan geen aanspraak maken op de energietoeslag.

Het Meldpunt Energiealarm werd eind 2021 al geopend, dus nog voor de flinke energieprijsstijging na de Russische inval in Oekraïne. Destijds kreeg de Woonbond al signalen dat veel huurders in grote problemen zaten door stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. In het najaar van 2021 werd er ook al een groot onderzoek van TNO gepubliceerd waaruit bleek dat meer dan een half miljoen huishoudens in zogeheten energiearmoede leefden.

Campagne

Het rapport van de Woonbond valt samen met een nieuwe campagne van de Landelijke Armoedecoalitie, waarvan naast de bond bijvoorbeeld ook Sociaal Werk Nederland en Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening deel uitmaken. Het samenwerkingsverband is met een brandbrief gekomen aan het kabinet en de Tweede Kamer. De organisaties willen dat „bestaanszekerheid voor alle burgers” wordt verankerd in de rijksbegroting voor 2024. Om hun pleidooi kracht bij te zetten willen ze in aanloop naar Prinsjesdag wekelijks „gezichten achter de cijfers”, zoals Frouke, onder de aandacht brengen. Dit om te laten zien wat grote ontwikkelingen op persoonlijk vlak kunnen betekenen.