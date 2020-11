Nu investeren of wachten?

Hans Biesheuvel Ⓒ De Telegraaf

Na het opstarten van mijn staalbedrijf vijf jaar geleden, heb ik ingezet op het verder investeren in mijn onderneming. De afgelopen periode ben ik hier iets terughoudender in geworden. Ondanks de coronacrisis redt mijn onderneming het redelijk goed, maar is het verstandig om door te gaan met investeren of kan ik beter wachten tot na de crisis?