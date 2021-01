CBS: werkloosheid verder gedaald in december

Volgens het CBS waren er vorige maand 368.000 mensen werkloos. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 15.000 per maand. Het aantal werkenden groeide in deze periode met gemiddeld 24.000 per maand, zegt het statistiekbureau.

Voor het eerst sinds zes maanden stijgt het aantal WW-uitkeringen weer, meldt uitkeringsinstantie UWV verder. Het UWV registreerde eind december 286.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 9000. Dit komt voor een groot deel door een gebruikelijke toename van de WW in de winter. Zo steeg het aantal uitkeringen in de bouw en landbouw. De coronacrisis versterkte dit effect: ook in de horeca steeg het aantal WW-uitkeringen.