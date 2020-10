Rente Italië naar dieptepunt met zicht op extra steun ECB

De 10-jarige obligatierente in Italië daalde rond 13.30 uur naar een niveau van net onder de 0,7%. In april stonde de langlopende rente nog boven de 2% in reactie op de grote onzekerheid over de financiële gang van zaken bij het Zuid-Europese land.

Obligatiebeleggers gaan er steeds meer vanuit dat de ECB later dit jaar opnieuw in actie komt met nieuwe steunmaatregelen om de economische schade van een tweede coronagolf te dempen. Na de uitbraak van de coronacrisis in maart werd al een omvangrijk opkoopprogramma opgetuigd.

Zoektocht naar rendement

Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, benadrukt dat het vooruitzicht op extra coronasteun door de ECB een grote rol speelt bij de verdere neerwaartse beweging van de Italiaanse obligatierente. Daarnaast wijst hij er op dat beleggers in de zoektocht naar rendement vooral kijken naar obligaties in de perifere landen waar de rente hoger staat dan in de obligatiehavens Nederland en Duitsland.

Italië ging zwaar gebukt onder de eerste coronagolf met een zeer scherpe lockdown tot gevolg. Het land was dan ook één van de grote voorvechters voor het optuigen van een grootscheeps Europees steunpakket. Na het groene licht daarvoor viel de obligatierente in het Zuid-Europese land dan ook fors terug.

De Europese centrale bank komt eind oktober weer samen. Koopman gaat er van uit dat de ECB bij de laatste vergadering van dit jaar in december nieuwe steunacties gaat aankondigen. „De ECB zal daarbij waarschijnlijk laten weten langer in de markt te gaan zitten tot voorbij de zomer van 2021. Ook is het niet uitgesloten dat de depositorente nog verder omlaag gaat, al zal daar binnen het bestuur meer verdeeldheid over zijn.”