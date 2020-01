Dode door drinken schoonmaakmiddel op schip Boskalis

Zes Braziliaanse werknemers van de aannemer dronken illegaal een schoonmaakmiddel tijdens de reis van China naar Brazilië. Deze vloeistof wordt doorgaans gebruikt voor ontvettingsdoeleinden en bevatte naar alle waarschijnlijkheid een mengsel van ethanol en het zeer giftige methanol.

De zes personen kregen ernstige ziekteverschijnselen en meldden dit na ongeveer 36 uur aan de bemanning van Boskalis. Het schip verlegde vervolgens haar koers richting de kust van Zuid-Afrika en organiseerde gelijktijdig een medische evacuatie per helikopter. De getroffen persoon overleed voordat de medische hulp ter plaatse was. De overige vijf personen werden met succes geëvacueerd en in het ziekenhuis opgenomen in Durban, Zuid-Afrika, waar zij momenteel succesvol herstellen van de vergiftiging.

Boskalis benadrukt dat de onderneming een strikt zero tolerance beleid voert met betrekking tot alcohol op haar offshore-schepen.