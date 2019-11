AEX klimt weer boven 600 punten

De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs noteerde rond 13.30 uur 0,4% hoger bij een stand van 600,01 punten. De midkap-index wint 0,2% en gaat naar 885,4 punten. Ook opvallend: een winst van 0,5% zet de Amsterdamse smallcap-index voor het eerst in bijna een halfjaar boven de 1000 punten. Elders in Europa is het beeld gemengder: de DAX in Duitsland en de FTSE100 in Engeland verliezen elk 0,2%, in Parijs is er 0,1% winst voor de CAC-40.

De indexfutures wijzen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. New York heeft vandaag een halve handelsdag, en was gisteren dicht wegens Thanksgiving. Vanochtend was de stemming in Azië licht bedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,5% lager.

Chips

De dag na Thanksgiving is traditiegetrouw nieuwsluw, en dus is het een dag van lage volumes, zegt ABN Amro-handelaar Daam-Martijn van Holst. „ASML wint na een voorspelling dat de chipmarkt in 2020 opleeft, door betere verkopen van geheugenchips”, verklaart hij de winst van de index als geheel. „En in de Midkap-index winnen de bouwers na het nieuws dat de PFAS-normen zijn opgerekt.” Zijn voorspelling voor de rest van de dag: „Nou, laat ik eens zeggen dat we boven de 600 punten sluiten.” Dat zou voor het eerst zijn sinds 2001.

November 2019 gaat hoe dan ook de boeken in als de maand waarin de AEX-index voor het eerst in bijna achttien jaar gedurende de handelsdag door de 600 punten brak. Dat gebeurt onder leiding van zwaargewicht ASML, Philips en DSM. Ook de flinke koerssprongen van ArcelorMittal (+12,7% op maandbasis) en Takeaway (+12%) vallen op. In totaal won de index deze maand tot nu toe 2,6%.

Tegelijkerijd is de Amsterdamse hoofdgraadmeter deze maand niet boven die grens gesloten. De angst dat de Amerikanen en Chinezen toch niet tot een handelsdeal komen en er dus op 15 december nieuwe importheffingen ingaan, houdt de AEX ook nu tegen.

Black Friday

Beleggers kijken ook uit naar de verkoopcijfers van Black Friday en Cyber Monday. Omdat de bedrijfsinvesteringen mede door het handelsconflict onder druk staan, moeten de consumentenbestedingen ervoor zorgen dat de economische groei redelijk op peil blijft. De onverwacht sterke terugval van de Duitse winkelverkopen in oktober was wat dat betreft een domper.

Naast de winst van ASML zijn er nog een paar andere fondsen die het prima doen op de laatste handelsdag van november. Biotechbedrijf Galapagos (+1,5%) klimt naar de hoogste koers ooit, en ook Adyen doet het goed: de betaaldienstverlener wint 0,8%. Chemicaliëndistributeur IMCD krijgt er 1% bij. Aan de andere kant valt ABN Amro 0,7% weg, en staat Takeaway 0,6% in de min.

Midkapper Air France KLM zakt 1,5%, na een verkoopadvies van Credit Suisse. Bouwbedrijf BAM springt er met een plus van 2,7% positief uit. Doordat het kabinet de PFAS-norm fors gaat verhogen kunnen veel bouwprojecten weer opgestart worden. Brachegenoot Heijmans krijgt er om die reden zelfs 3,6% bij. Sportschoolketen Basic-Fit wint 0,9% na een koersdoelverhoging bij ABN Amro.