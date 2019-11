AEX ziet aanval op 600 punten weer stranden

De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs eindigde 0,1% lager bij een stand van 597,29 punten. Eerder op de middag werd de grens van 600 punten nog aangetikt. De laatste keer dat de AEX boven de 600 punten wist te sluiten was op 22 mei 2001. De Midkap-index daalde ook 0,1% tot 882,86 punten.

Elders in Europa werd de stemming ook negatief. De DAX in Duitsland zakte 0,1%. In Parijs was er 0,2% verlies voor de CAC-40.

Chips

De dag na Thanksgiving is traditiegetrouw nieuwsluw, en dus is het een dag van lage volumes, zegt ABN Amro-handelaar Daam-Martijn van Holst. „ASML wint na een voorspelling dat de chipmarkt in 2020 opleeft, door betere verkopen van geheugenchips”. „En in de Midkap-index winnen de bouwers na het nieuws dat de PFAS-normen zijn opgerekt.”

November 2019 gaat hoe dan ook de boeken in als de maand waarin de AEX-index voor het eerst in bijna achttien jaar gedurende de handelsdag door de 600 punten brak.

Tegelijkerijd is de Amsterdamse hoofdgraadmeter deze maand nog niet boven die grens gesloten. De angst dat de Amerikanen en Chinezen toch niet tot een handelsdeal komen en er dus op 15 december nieuwe importheffingen ingaan, heeft de opmars afgeremd.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat beleggers zich aanvankelijk gesteund voelden door meevallend economisch nieuws uit de eurozone. „De groei van de Franse economie werd bevestigd. Het is opvallend dat de export van Nederlandse bedrijven naar Frankrijk al net zo groot is als de export naar het Verenigd Koninkrijk. Verder was de aantrekkende inflatie in de eurozone een opsteker.”

Na de zeer voorspoedige gang van zaken in de voorbije weken kan de Amerikaanse consument de koersen op het Damrak verder omhoog helpen, stelt Van de Groep. „Als de verkoopcijfers op Black Friday en Cyber Monday een bevestiging geven van het hoge consumentenvertrouwen in de VS zal dat een positieve impact hebben op het beursklimaat. Uit het recente Beige Book van de Fedetal Reserve kwam het beeld al naar voren dat niet alleen bij hoogopgeleide arbeidskrachten de lonen stijgen, maar ook bij laag opgeleide werknemers. ”

Black Friday

In de AEX ging zwaargewicht ASML 0,4% vooruit. Galapagos behield de koppositie met een plus van 2%. Ook Unilever (+0,5%) en Adyen (+0,7%) keken omhoog.

Aan de andere kant viel ABN Amro 1,3% weg, en eindigde Takeaway 0,4% in de min. RD Shell keek aan tegen een verlies van 1,1%. Ahold Delhaize werd 1,4% minder waard.

Midkapper Air France KLM zakt 2%, na een verkoopadvies van Credit Suisse. Bouwbedrijf BAM pluste 0,5%. Doordat het kabinet de PFAS-norm fors gaat verhogen kunnen veel bouwprojecten weer opgestart worden. Brachegenoot Heijmans krijgt er om die reden 1,2% bij. Sportschoolketen Basic-Fit wint 0,6% na een koersdoelverhoging bij ABN Amro.