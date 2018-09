Brits CO2-besluit tegenvaller voor Shell

Shell wilde samen met Scottish and Southern Energy (SSE) op termijn maximaal 10 miljoen ton CO2 afvangen en opslaan (CCS) in het vrijwel leeggepompte 'Goldeneye'-gasveld op 2,5 kilometer onder de bodem van de Noordzee. De twee energiebedrijven dachten honderdduizenden huishoudens door middel van afvang en opslag van CO2 van schonere energie te kunnen voorzien.

,,We hebben twee jaar lang kosten nog moeite gespaard om dit project van de grond te krijgen'', aldus een teleurgesteld Shell. ,,Overheidsgeld voor dit project was een belangrijk element om de de CO2-technologie commercieel levensvatbaar te maken in een zo kort mogelijke tijd. Nu die steun uitblijft, zien we voor de korte termijn geen toekomst voor het Peterhead-project''. Shell benadrukte ondanks de tegenvaller door te gaan met de ontwikkeling van CCS.