Verzekeraar NN is klaar voor overnames

,,Mochten we het gevoel hebben dat onze omvang te beperkt is of dat we onze doelen niet snel genoeg kunnen bereiken op eigen kracht, dan moeten we kijken naar ofwel het versterken van onderdelen of het afstoten daarvan'', aldus Friese tegenover Bloomberg.

De koers van Delta Lloyd staat al maanden onder druk door zorgen over de financiële gezondheid van het concern in de aanloop naar de invoering van strengere kapitaalregels. De koers van NN is, sinds het bedrijf in juli vorig jaar werd afgesplitst van ING, met 60 procent gestegen. De marktwaarde van Delta Lloyd is circa 1,7 miljard euro.