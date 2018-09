KBC geeft koopadvies aan ABN Amro

Volgens de marktvorsers keerde ABN onlangs op de beurs terug tegen een ,,buitensporige korting'' ten opzichte van ING. Dat kwam door ,,overdreven bezorgdheid'' over bijvoorbeeld de kapitaalpositie van de bank. ,,Wij denken dat stijgende huizenprijzen in combinatie met het versnelde afbouwen van schulden door huishoudens resulteren in een beheersbare impact van de Basel IV-eisen'', aldus KBC.

Wat betreft het koersdoel ziet KBC een significant opwaarts potentieel als ABN Amro zijn zakelijke tak (merchant bank) gaat herstructureren.

Het aandeel ABN Amro sloot woensdag op 19,45 euro.