Belegger duikt op verzekeraars en vastgoed

De AEX-index noteerde even voor elf uur 1,5% hoger bij een stand van 410 punten. Bij de start van de handel werd nog een dagpiek van 416 punten neergezet. De Midkap-index ging 0,1% achteruit naar 569,75 punten.

Elders in Europa trok Parijs flink aan en steeg 2,1%. De beursgraadmeter in Milaan klom 3,8%. Frankfurt moest het doen met een plusje van 0,4%. Het Duitse ondernemersvertrouwen is flink afgezwakt door de coronacrisis.

De Europese centrale bank (ECB) kwam gisteravond onverwachts met de melding om het opkoopprogramma van obligaties met €750 miljard uit te breiden om de impact van de coronacrisis te dempen. Vooral Italië gaat zwaar gebukt onder de coronastress. ECB-president Christine Lagarde benadrukte verder dat er bij de ECB ’geen limiet’ is als het gaat om de toewijding aan de euro.

Volgens Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office, heeft de ECB met de nieuwe steunacties de pijn door de coronacrisis wat weggenomen. „Het is in ieder geval een stap in de goede richting, waardoor het vertrouwen bij beleggers weer wat is toegenomen. Dat is vooral zichtbaar op de obligatiemarkten van de Zuid-Europese landen waar de rente flink is afgekomen. Het is alleen nog te vroeg om te zeggen of dit voldoende is. Vooral van belang is dat er een gecombineerd optreden is van overheden en centrale bankiers. Aan de andere kant moeten we ons bewust zijn dat er vooral zicht moet komen op een afname van het aantal nieuwe gevallen dat besmet is met het coronavirus.”

Op Wall Street zochten beleggers in de VS gisteravond weer massaal de uitgang op vanwege de zorgen over de schadelijke economische gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die autoriteiten nemen om de crisis te lijf te gaan. De belangrijkste graadmeters in Amerika lieten tot 6,3% liggen, waarbij de Dow Jones-index onder de grens van 20.000 punten dook, het laagste niveau in vijf jaar. De futures wezen op een vlakke opening van de Amerikaanse beurzen om half drie vanmiddag.

De Amerikaanse centrale bank gaat zelfs beleggingsfondsen de helpende hand bieden om zo de schadelijke effecten van de coronacrisis op de financiële markten tegen te gaan.

De Japanse beurs gleed vanochtend verder weg ondanks de toezegging van de Bank of Japan (BoJ) de markt te blijven ondersteunen met agressieve aankopen van indextrackers. De Chinese aandelenmarkten wisten de schade bij het slot terug te dringen vanwege de hoop op nieuwe stimulerende maatregelen door de beleidsmakers in Peking.

De olieprijs veerde donderdag flink op tot ruim boven de $26 nadat een dag eerder nog een duikeling naar het laagste niveau in 17 jaar werd ingezet rond het dieptepunt van $23 per vat.

Financials trekken de kar

In de AEX veerde Unibail Rodamco Westfield 7,5% op na de melding van het vastgoedfonds voldoende liquiditeit te hebben om de coronacrisis te doorstaan.

De financiële waarden zaten flink in de lift na de malaise in de voorbije dagen geholpen door de nieuwe ECB-bazooka die vooral rust bracht op de obligatiemarkten. Aegon schoot 8,1% omhoog. NN Group werd 5,5% meer waard. ING kreeg er 2% bij na een veel grotere winst bij de start van de handel.

Het defensieve telecomconcern KPN kon ook op flinke kopersinteresse rekenen met een koerssprong van 7,1%.

Philips kreeg er 3,6% bij. Het medische technologieconcern liet weten de productie in China weer op te gaan starten.

Aan de andere kant zakte chemicaliëndistibuteur IMCD fors weg met een koersverlies van 6%. Verfproducent Akzo Nobel kreeg het eveneens zwaar te verduren met een koersval van 5,4%. Uitzender Randstad moest 4% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen kreeg Basic-Fit weer een nieuwe verkoopstorm over zich heen, waardoor de koers van de fitnessketen nog eens 9% duikelde.

Air France KLM daarentegen werd door beleggers 6% hoger gezet.

De in de AScX-index opgenomen fietsenproducent Accell had de wind stevig in de rug met een vooruitgang van 9,1%.