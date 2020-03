KPN topper in herstellende AEX

door Johan Wiering

De AEX stond om vier uur 2,7% hoger op 414,8 punten, na eerder op de dag nog onder de 400 punten te zijn gedoken. De Midkap-index deed het veel slechter en ging 1,6% achteruit naar 561 punten.

De overige Europese beurzen veerden in de loop van de middag eveneens op. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 klommen 0,5% respectievelijk 0,1%. De Italiaanse FTSE MIB steeg zelfs 1,4%. De Duitse DAX bleef met een min van 0,2% achter.

De Amerikaanse beurzen begonnen na de verliezen van 4,7% tot 6,3% op woensdag moeizaam, maar vonden vervolgens met horten en stoten de weg omhoog. Na anderhalf uur handelen stond de Dow Jones-index nog wel 0,5% lager. De Nasdaq-index had toen echter 1,8% gewonnen.

Over de onverwachte aankondiging door de Europese centrale bank om het opkoopprogramma van obligaties met €750 miljard uit te breiden, tonen experts zich positief.

„Het is in ieder geval een stap in de goede richting, waardoor het vertrouwen bij beleggers weer wat is toegenomen. Dat is vooral zichtbaar op de obligatiemarkten van de Zuid-Europese landen waar de rente flink is afgekomen. Het is alleen nog te vroeg om te zeggen of dit voldoende is. Vooral van belang is dat er een gecombineerd optreden is van overheden en centrale bankiers”, meldt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan meldt dat Italië de steun van de ECB hard nodig heeft om de financieringskosten te doen dalen. Hij denkt dat het beurssentiment pas een duidelijke verbetering zal laten zien als er een piek in het aantal besmettingen van het coronavirus is bereikt. „China heeft het virus inmiddels aardig onder controle, dus laten we hopen dat dit over enkele weken ook elders in de wereld het geval zal zijn.”

Hij constateert dat de onzekerheid over de impact van het coronavirus het beleggingssentiment in de afgelopen weken enorm heeft gedrukt. „We weten nog niet wat de verspreiding en alle overheidsmaatregelen betekenen voor de winstcijfers van bedrijven en het aantal wanbetalingen. De grootste uitdaging voor beleidsmakers is om ervoor te zorgen dat de recessie mild blijft en er geen golf van faillissementen komt. Zij hebben daarvoor in principe bijna onbeperkte middelen beschikbaar.”

Zwaargewichten helpen AEX

In de AEX ging KPN met een winst van 11% aan kop. Het telecombedrijf doet het deze week opvallend goed, na in de voorgaande weken overigens stevig te zijn weggegleden.

Unibail Rodamco Westfield won 8,1% op na de melding van het vastgoedfonds voldoende liquiditeit te hebben om de coronacrisis te doorstaan.

De financiële waarden zaten flink in de lift na de malaise in de voorbije dagen geholpen door de nieuwe ECB-bazooka die vooral rust bracht op de obligatiemarkten. Aegon schoot 6,3% omhoog. NN Group werd 4,6% meer waard. ABN Amro kreeg er een bescheiden 0,2% bij.

Chipmachinefabrikant ASML en voedingsmiddelengigant Unilever, twee zwaargewichten in de AEX, wonnen 5,4% respectievelijk 4,5%.

Shell was 2,5% in herstel, doordat de olieprijzen opveerden. Europese Brent-olie klom tot rond $26 per vat, nadat een dag eerder nog een duikeling naar het laagste niveau in 17 jaar werd ingezet tot circa $23.

Philips kreeg er 1% bij. Het medische technologieconcern liet weten de productie in China weer op te gaan starten.

Aan de andere kant hadden bedrijven het moeilijk die sterk afhankelijk zijn van het wel en wee van de economie. Verfproducent Akzo Nobel verloor 9,7%. Industriebedrijf Aalberts zakte 7,4%. Uitzender Randstad daalde 6,4%, na een stevige koersdoelverlaging naar €28 door Credit Suisse.

Bij de middelgrote fondsen belandde maritiem dienstverlener Boskalis met een min van 10% onderaan.

Basic-Fit, dat begin deze week zijn vestingen tijdelijk sloot, nog eens 9,4% omlaag. De toeleverancier aan apothekers Fagron verloor 9,3%.

Air France KLM daarentegen werd door beleggers 10,3% hoger gezet, ondanks een adviesverlaging naar verkopen door de Franse vermogensbeheerder Alphavalue. Mogelijk waren beleggers blij met het bericht dat KLM zijn personeel kan behouden dankzij de dinsdag aangekondigde steunmaatregelen van het kabinet.

Smallcap Sligro steeg 8,5%, op het bericht dat zijn zelfbedieningsgroothandels de deuren voor consumenten tijdelijk hebben geopend.

