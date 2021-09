Wall Street stijgt ondanks tegenvallende cijfers werkgelegenheid

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten aan september begonnen. Een banenrapport van loonstrookverwerker ADP viel tegen, maar daar lieten handelaren zich niet door van de wijs brengen. Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt. Verder verwerkten beleggers cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in China en Europa. In China nam die af, in Europa groeide die minder hard. Zowel de Delta-variant van het coronavirus als tekorten aan allerlei goederen, grondstoffen en personeel hinderden bedrijven.