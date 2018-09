Hewlett-Packard boekt lagere omzet

Als de effecten van de duurdere dollar buiten beschouwing worden gelaten, was de omzet in het eind oktober afgesloten boekjaar met 2 procent afgenomen. De nettowinst zakte tot 4,55 miljard dollar, van 5 miljard dollar een jaar geleden, zo maakte HP dinsdag na het slot van de beurshandel in New York bekend.

Het concern is sinds deze begin maand opgedeeld in twee onderdelen. HP is het onderdeel dat pc's en printers maakt, terwijl Hewlett Packard Enterprise hardware en IT-diensten levert aan de zakelijke markt. In de jaarcijfers zijn de resultaten van beide onderdelen meegenomen.