Consument hapt minder in vegaburgers van Beyond Meat

In heel 2022 denkt Beyond Meat nu voor maximaal 520 miljoen dollar aan plantaardige alternatieven voor vlees te verkopen, 12 procent meer dan vorig jaar. Eerder rekende het bedrijf nog op een omzetgroei van 21 tot 33 procent.

Beyond Meat bestormde na zijn oprichting de markt met de belofte plantaardige burgers te maken die nauwelijks te onderscheiden zijn van hamburgers van rundvlees. Na zijn beursdebuut in New York drie jaar geleden schoot het aandeel omhoog. Maar sinds de jaarwisseling is het bedrijf, dat nog fors verlieslatend is, de helft minder waard geworden op de beurs.

Concurrentie

Topman Ethan Brown ziet consumenten door „inflatiedruk” voor andere bronnen van eiwitten kiezen dan de producten van Beyond Meat. Met het oog op de prijzen zouden ze bijvoorbeeld weer vlees kopen. Daarnaast moet het merk fel concurreren met andere vegetarische burgers in de supermarktschappen. Zo voert voedingsmiddelenconcern Nestlé het vleesvervangersmerk Garden Gourmet. Unilever breidde uit op de markt door de Vegetarische Slager te kopen en de Braziliaanse vleesverwerker JBS lijfde vorig jaar de Nederlandse maker van vleesvervangers Vivera in.

Brown belooft in een toelichting op de kwartaalcijfers ingrepen die vleesvervangers van Beyond Meat even goedkoop maken als echt vlees. Om kosten te besparen moet onder andere 4 procent van het personeel vertrekken.

Het afprijzen van producten zorgde er in het afgelopen kwartaal voor dat de omzet met 1,6 procent daalde tot 147 miljoen dollar. Daarop leed het bedrijf een verlies 97,1 miljoen dollar. Dat kwam onder andere doordat Beyond Meat enkele slecht verkopende producten uit zijn assortiment schrapte. Daarnaast was het bedrijf fors meer geld kwijt aan zaken als marketing en de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook zetten ongunstige wisselkoersen het resultaat onder druk.