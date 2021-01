Spektakel verzekerd met bitcoin in januari

De bitcon kreeg bij de start van het nieuwe jaar gelijk de wind vol in de rug. Op cryptoplatform Coindesk ging de digitale munt bijna in een rechte lijn omhoog van $28.000 naar een record van boven de $41.000. Bij de grote animo om in de bitcoin te stappen, speelde de angst om de boot van de rally te missen een belangrijke rol. Het aantal zogeheten whales, partijen met minstens 1000 bitcoinmunten in bezit, liep ook hard op.

Klad inkomen

Halverwege januari kwam de klad er een beetje in voor de bitcoin. De zorgen dat de nieuwe president Joe Biden mogelijk de handel in cryptomunten aan banden wil gaan leggen, leek de opmars van de cryptomunt flink parten te spelen, waardoor er tussentijds door een golf aan winstnemingen een duik tot onder de $30.000 werd gemaakt. De aantrekkende dollar heeft naar verwachting eveneens een negatieve impact op de waarde van de digitale munt. Verder liet ECB-president Janet Yellen zich recent kritisch uit over de handel cryptomunten.

Beleggers in de bitcoin kunnen met nog ruim een dag te gaan in januari terugkijken op een turbulente eerste handelsmaand in het nieuwe jaar. Afgelopen donderdag droeg Tesla-baas Elon Musk nog een steentje bij aan een forse opleving door via zijn persoonlijke Twitter-account de digitale munt te omarmen. Vandaag ging er echter weer bijna 10% vanaf ondanks dat de grote vermogensbeheerder BlackRock stappen zou willen zetten in de bitcoinmarkt. Per saldo kreeg de digitale munt er op maandbasis vooralsnog 16% bij op $33.700 nadat vorig jaar al een feestje kon worden gebouwd.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) lijkt in ieder geval flink werk te gaan maken om cryptocurrency onder de loep te nemen. De Fed is op zoek naar een manager digitale innovatie die de voordelen en nadelen moet gaan onderzoeken van de stablecoin, een cryptomunt met een waarde die is gelinkt aan de dollar.