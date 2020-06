Column: #BusinessLivesMatter boven #BlackLivesMatter

Jerry Helmers. Ⓒ Jur Engelchor

Het superleuke van zelfstandig ondernemerschap is dat je doet wat je wilt doen. Of je nu zzp’er bent. Of mkb’er. Je kunt helemaal jezelf zijn, je bepaalt immers je eigen agenda. Alles voor eigen rekening en risico. Je bent de baas van je eigen ideeën, ambities, dromen en concrete acties. Heerlijk toch?