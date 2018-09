Angstbarometer AEX slaat flink uit

De VAEX steeg met 8,3% naar een niveau van 24,09, waarmee de index nog wel ver verwijderd is van de top van dit jaar op bijna 40 punten die werd neergezet in de zomermaanden vanwege de vrees voor een harde landing in China.

In juli van dit jaar dook de VAEX nog ruim onder de 20 punten nadat het noodlijdende Griekenland uiteindelijk na weken onderhandelen een akkoord bereikte met de andere euro-landen over een nieuw steunpakket.

Na de terreuraanslagen in Parijs ruim een week geleden liep de Amsterdamse angstbarometer tijdelijk ook even op, maar was de schrik van korte duur.