Boekhandel op totaal nieuwe leest

Scheffer is niet zomaar in deze branche terecht gekomen. Haar ouders hadden vroeger boekhandels in Amsterdam, Haarlem en Heemstede. Toen ze in 1987 van de middelbare school kwam ging de Almeerse in dienst. ,,Een logische stap, want ik hielp altijd mee in de weekenden."

Dertien jaar geleden begon Scheffer zelf een kinderboekenwinkel en later een kantoorboekhandel. Hier begon de samenwerking tussen moeder, dochter en kleindochter al. ,,Nadat mijn vader was overleden heeft mijn moeder Anneke altijd fulltime meegeholpen. Stilzitten is niks voor haar! Mijn dochter Patty, die vrijetijdsmanagement studeerde, kwam ons op zaterdagen versterken."

Toen de crisis insloeg, veranderde de hele sector. Er bleef geen boekhandel overeind staan en Scheffer werd benaderd door een groep ondernemers voor een brainstormsessie over het redden van hun traditionele branche. "Ik was vrij terughoudend, want ik had al twee panden en ook bedrijfsschulden." Maar er bleken toch mogelijkheden te zijn en thuis vonden ze het ook een goed idee. "En toen ik dit 550 vierkante meter grote pand binnenliep, wist ik dat ik hier hoorde!"

Dochter Patty is eigenlijk op precies dezelfde manier betrokken bij de zaak als Scheffer indertijd: "Van weekendhulp voor pa en ma naar volwaardige collega. Zij gaat de lunchroom runnen. Wij twee zijn echte ondernemers. Mijn moeder is vooral een echt winkeldier en gaat zich ontfermen over de kinderboeken en tijdschriften."

Om de financiering voor de Weesper Boekhandel rond te krijgen, heeft Scheffer eerst obligaties uitgegeven aan bewoners en collega's. Voor het laatste deel is een crowdfundingcampagne opgezet. "Zonder alle hulp was het nooit gelukt. Blijkbaar is er toch nog behoefte aan de traditionele boekhandel. Sommige buurtbewoners helpen ons zelfs klussen in het nieuwe pand!"