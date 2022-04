Spaarder ziet rente op deposito’s oplopen

Wie z’n geld voor vijf jaar vastzet bij NIBC krijgt een spaarrente van 1% per jaar. Dat was eind maart nog slechts 0,3%. De rente op deposito’s met een looptijd van tien jaar is bij de bank uit Den Haag de afgelopen vier weken zelfs bijna verviervoudigd, naar 1,1%.

Kapitaalmarkt

NIBC volgt daarmee de snel opgelopen rente op de kapitaalmarkt. Daardoor zit ook de hypotheekrente stevig in de lift.

Rabobank, Nationale-Nederlanden, Anadolubank en Yapi Kredi Bank hebben recent ook de rente op spaardeposito’s verhoogd. Geldexperts waarschuwen wel dat spaarders hun centen alleen op een deposito moeten zetten als zij die voor langere tijd niet nodig hebben.

De rente op vrij opneembare spaarrekeningen zit nog niet in de lift en blijft voorlopig extreem laag. Spaarders zien daardoor hun geld minder waard worden, omdat de inflatie wel fors is gestegen.