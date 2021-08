Premium Het beste van De Telegraaf

Consument ’verwende zich met luxere tv’, maar niet tijdens EK-voetbal

Amsterdam - TP Vision, het bedrijf dat de televisie- en audioactiviteiten van Philips heeft overgenomen, kijkt in de nasleep van de coronacrisis terug op een uitstekend eerste halfjaar van 2021. Ten opzichte van een jaar eerder, toen in het tweede kwartaal in veel landen winkels dichtgingen, groeide de omzet met 46%. Veel profijt van het EK-voetbal was er echter niet: „Effect was nul.”