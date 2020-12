Column: Britten zijn wanhopig op zoek naar Brexit-overwinning

Het Brexit-monster komt dichter- en dichterbij. Ⓒ ANP/HH

In het Verenigd Koninkrijk wordt komende week gestart met de vaccinatiecampagne tegen corona, te beginnen met de bewoners en het personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat is fantastisch nieuws. Het normale leven komt hiermee weer een stapje dichterbij. Het is alleen opvallend dat de Britten behoorlijk voor lopen op de rest van de wereld. Zo hoopt ons RIVM immers pas in de eerste week van januari te kunnen beginnen.