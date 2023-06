Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek naar kantoren AFM: accountants missen frauderisico’s bij helft controles

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

AFM: ’Overduidelijke frauderisico’s niet onderkend.’ Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Accountants schieten ondanks recente boekhoudschandalen tekort in controles. In 32 onderzoeken bij 13 kantoren bleven de accountants in 27 gevallen achter bij hun verplichte analyses van frauderisico’s. „Accountants hebben in de helft van de onderzochte analyses overduidelijke frauderisico’s niet onderkend”, aldus toezichthouder AFM na nieuw onderzoek.