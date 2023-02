Premium Het beste van De Telegraaf

’DSM profiteert nu al van Zwitserse partner’

Door Gert van Harskamp

Heerlen - DSM heeft zijn laatste jaarresultaten gepresenteerd als zelfstandig bedrijf. De voedingsingrediëntenproducent gaat dit jaar fuseren met de Zwitserse reuk- en smaakmaker Firmenich. Hoewel de winstgevendheid van DSM onder druk staat, mocht het concern donderdag op het Damrak nog even knallen. „Het vertrouwen in de kracht van DSM-Firmenich is erg groot.”