Nederlands kweekvlees geproefd in Singapore

Singapore loopt qua regelgeving voorop. Het was het eerste land dat in 2020 gecultiveerd vlees goedkeurde. De SFA stelt wel strikte voorwaarden aan het organiseren van evenementen rond het proeven van gecultiveerd vlees. In de afgelopen maanden heeft Meatable er, in samenwerking met de SFA, voor gezorgd dat het aan alle criteria voldoet.

Ceo en mede-oprichter Krijn de Nood spreekt van een mijlpaal: „Dit is een grote stap richting het verkrijgen van een vergunning voor het produceren en verkopen van gecultiveerde vleesproducten.” Het bedrijf hoopt zijn kweekvlees in 2024 in de Singaporese horeca en supermarkten te lanceren. De volgende stap is lancering in de Verenigde Staten. Wanneer kweekvleesproducten in Nederland in het supermarktschap ligt is nog ongewis. De Europese wet- en regelgeving op dit gebied is streng.