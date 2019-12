Reorganisatie VS kost Electrolux meer geld

Stockholm - De ingrepen die Electrolux in de VS wil doen, kosten de witgoedfabrikant meer geld dan waar in eerste instantie rekening mee werd gehouden. Het Zweedse bedrijf wil onder meer koel- en vriesfabrieken samenvoegen. De aanpassingen drukken het bedrijfsresultaat in het lopende kwartaal 70 miljoen dollar. Dat is fors meer dan de 25 miljoen dollar die eerder gecommuniceerd was. Naast de extra kosten drukt ook het afbouwen van voorraden bij een grote Amerikaanse klant de winst.