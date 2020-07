FNV-leden akkoord met pensioendeal

In totaal stemden 64 vertegenwoordigers stemden voor, 40 tegen. „Een grote meerderheid heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord”, aldus voorzitter Han Busker. „Daar ben ik blij mee, want daarmee kan de wetgeving ook naar de Tweede Kamer. We hebben een hele stevige discussie gehad de afgelopen uren. Dat hoort ook bij de FNV. Maar uiteindelijk hebben we een mooi resultaat. Nu kunnen we zorgen dat mensen eerder kunnen stoppen met werken, dat de AOW-leeftijd vertraagd omhoog gaat en dat we met elkaar de uitwerking ter hand gaan nemen. Dus ik ben heel blij met het resultaat.”

Onzekerder pensioen

Met de aanpassing komt er een onzekerder pensioen dat meer gaat meebewegen met de golven van de aandelenbeurzen. Ook gaat de AOW-leeftijd vertraagd stijgen en komen er mogelijkheden voor vervroegd pensioen voor mensen met een zwaar beroep.

Busker: „Ik heb aangegeven dat dit groot is voor FNV en voor Nederland. Ik sta volledig achter wat we hebben uitonderhandeld. Ik heb gezegd dat ik er persoonlijk consequenties aan een nee zou verbinden. Maar dat is ook heel normaal, we zijn aan dit dossier elf jaar bezig geweest.”

Koolmees opgelucht

„Zeer goed nieuws”. Zo noemt minister Koolmees (Sociale Zaken) de uitslag van de spannende FNV-stemming.

„Ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat ik geen twijfels had”, zegt Koolmees op de vraag of hij de FNV-stemming met geknepen billen heeft zitten afwachten. „Ik weet hoe complex dit onderwerp is. Voor velen voelt het als een black box.” Rond vier uur kreeg hij het verlossende belletje van FNV-voorzitter Han Busker. Ook die was opgelucht verklapt Koolmees.

De minister noemt het ’een goede stap’ dat de vakbond na lang dubben toch met de pensioenhervormingen heeft ingestemd. „Dit is zeer goed nieuws voor gepensioneerden, werkenden en de toekomstige generatie.”

Volgens de bewindsman is het huidige pensioenstelsel ’failliet’. „Dat zag je aan het chagrijn erover”, zegt hij. Het doelt op de onenigheid over de rekenrente en de indexatie. „Ik ben blij met deze stap en dat we het chagrijn nu achter ons kunnen laten.”

Belletje Rutte

De bewindsman geeft zijn eerste reactie op zijn eigen ministerie in Den Haag. Hij staat in de hal van zijn appartement een kluitje journalisten te woord. Als de meesten alweer zijn afgedropen en de laatste verslaggever nog wat vragen stelt, gaat het mobieltje van Koolmees plots af. Hij kijkt even wie de beller is en neemt tot verbazing van de journalist op.

„Hé, Mark”, zegt hij. Het is premier Rutte. Hij informeert naar de exacte stemuitslag bij de FNV. „64-40”, antwoordt Koolmees. Ze zijn het met elkaar eens. Er was elf jaar lang stilstand op het pensioendossier. „Vandaag is een bijzondere dag.”

Twee weken geleden zou het Ledenparlement al stemmen over de pensioendeal. Maar dat liep toen volledig in de soep, deels door computerproblemen en deels doordat FNV’ers moedwillig de stemming saboteerden. Een groot deel van het Ledenparlement wilde niet digitaal beslissen over zo’n belangrijk onderwerp. Dankzij de versoepelingen van de coronaregels konden ze zaterdag alsnog fysiek bij elkaar komen, in Postillion Hotel in Bunnik.

