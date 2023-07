Nike onder vuur in Canada: onderzoek naar profijt van dwangarbeid

De ombudspersoon voor verantwoord ondernemen van het Noord-Amerikaanse land kreeg klachten van 28 organisaties, die stellen dat Nike zaken doet met Chinese bedrijven die Oeigoeren gedwongen arbeid hebben laten verrichten.

De coalitie van maatschappelijke organisaties zegt aanwijzingen te hebben dat de Canadese afdeling van Nike zaken heeft gedaan met bedrijven die volgens een Australische denktank hebben geprofiteerd van Oeigoerse dwangarbeid. Volgens de indieners van de klacht heeft Nike ook weinig ondernomen om er zeker van te zijn dat er geen gedwongen arbeid voorkomt bij toeleveranciers van het sportmerk.

Zorgen

Internationaal zijn er al lange tijd zorgen over de behandeling in China van Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische minderheid. In de westelijke regio Xinjiang worden hun mensenrechten onderdrukt, schreef de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties eerder. Volgens ngo’s zitten veel Oeigoeren in heropvoedingskampen.

Het is sinds 2021 mogelijk om klachten in te dienen bij de Canadese ombudsdienst voor verantwoord ondernemen. Naast Nike kijkt deze overheidsinstantie nu ook naar mijnbouwbedrijf Dynasty Gold, waarover ook klachten rond dwangarbeid van Oeigoeren binnenkwamen.

Ombudspersoon Sheri Meyerhoffer benadrukt dat er nog niets vaststaat over de uitkomsten van haar onderzoek. Wel zegt ze „erg bezorgd” te zijn over de reacties die ze van Nike en Dynasty Gold heeft gekregen op de beschuldigingen.

Nike ontkende eerder te profiteren van dwangarbeid. Het bedrijf stelde meermaals geen producten te kopen uit Xinjiang. Ook zou het sportmerk van leveranciers garanties krijgen dat ze geen textielen of garen uit die regio halen.