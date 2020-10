Strooien met landhuizen

Architect Friso Woudstra woont in het prachtige landhuis De Wientjesvoort op 22 ha land in Vorden.

Hij is bijna 45 jaar zelfstandig architect. Zijn specialisatie is het ontwerpen van historische villa’s, landhuizen en appartementen met klassieke uitstraling. In Nederland strooide hij zo’n 1500 opvallende pareltjes in het landschap. Zijn nieuwste in aanbouw zijnde landhuis is van adellijke allure, bijna een kasteel met zelfs een heuse toren.