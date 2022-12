TUI betaalt flink deel Duitse staatssteun terug

Na een sterke zomer voor de reisbranche wil de touroperator en vliegmaatschappij zeker 730 miljoen euro aan financiële steun terugstorten.

TUI betaalt onder meer een „stille deelneming” van de Duitse staat terug. Dat is een soort lening die kan worden omgezet in aandelen. Het gaat hierbij om 420 miljoen euro. Ook wil het bedrijf een kredietfaciliteit van 2,1 miljard euro van de Duitse staatsinvesteringsbank KfW fors verlagen.

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus kwam het internationaal reisverkeer grotendeels stil te liggen. Dat leidde bij TUI tot flinke verliezen, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag duizenden banen te schrappen. De Duitse overheid verstrekte in totaal 4,2 miljard euro aan financiële steun om ’s werelds grootste reisconcern, dat ook in Nederland actief is, voor omvallen te behoeden.

Woensdag presenteert TUI zijn jaarcijfers. Eerder meldden onder meer luchtvaartmaatschappijen dat de vraag naar vakanties zo hard is gestegen dat ze weer winst beginnen te maken na zware verliezen door de coronacrisis.