CBS meet grootste leegstand in villadorp Laren

Zowel in Laren als Loppersum stond 5,9% van de woningen leeg. In de Groningse gemeenten Appingedam en Delfzijl, en het Waddeneiland Vlieland was de woningleegstand ook meer dan 5%. In de Gelderse gemeenten Duiven en Westervoort was de leegstand het laagst, zo blijkt uit de Landelijke Monitor Leegstand die het CBS vrijdag publiceert.

In heel Nederland stonden gemiddeld 2,4% van de woningen leeg. Ongeveer een derde daarvan, dus 60.000 woningen, stond al een jaar of langer leeg.

Rekenmethode

Vorig jaar telde het CBS de helft minder lege woningen: 91.500. Dat komt doordat dit jaar een andere rekenmethode is gehanteerd, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „Van veel panden was de status niet bekend. Er zijn allerlei verschillende registraties. We hebben de cijfers van 1 januari 2020 ook volgens de nieuwe rekenmethode berekend. Dan is het huidige leegstandscijfer heel vergelijkbaar.”

Nieuwbouw

Volgens Van Mulligen komt de aanzienlijke leegstand onder meer voor rekening van nieuwbouwhuizen die zijn opgeleverd, maar nog niet betrokken. „Maar bijvoorbeeld ook door woningen die al langer te koop staan in gebieden met een demografische krimp.”

Op Funda staan in Laren nu ongeveer 50 woningen te koop. Dat is ruim 1% van het totale aantal woningen.

Voor kantoren respectievelijk winkels, bedroeg de leegstand landelijk 10,2% respectievelijk 8,7% van alle panden.